BANDUNG - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 57.405 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada H-7 Lebaran (Rabu, 29/05/2019).

Jumlah ini naik sebesar 144,44% dari Lalulintas Harian (LHR) normal sebesar 23.484 kendaraan.

Baca juga: Kamis Siang Ini Stasiun Pasar Senen Mulai Dipadati Pemudik

Jasa Marga mencatat salah satu faktor kenaikan volume lalu lintas pada H-7 Lebaran yaitu kemarin merupakan hari terakhir kendaraan berat melintas di jalan tol sebelum pembatasan kendaraan angkutan barang non BBM dan sembako berlaku sesuai dengan Permenhub No. 37 Tahun 2019.

Jasa Marga memprediksi pada hari ini (H-6 Lebaran 2019) sebanyak 74.496 kendaraan masih akan meninggalkan Jakarta melalui GT Cikampek Utama, atau meningkat 159,7 % dari volume lalin normal, 28.689 kendaraan.

Baca juga: H-6 Lebaran, Contraflow Sudah Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek

"Pemberlakuan one way (satu arah) terencana ke arah Timur yang dimulai hari ini juga menjadi salah satu faktor yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sehingga lalin mudik diprediksi masih tinggi pada hari ini," ucap Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga Irra Susiyanti.

Kombinasi dua rekayasa lalu lintas contraflow dan one way yang diberlakukan hari ini pada pukul 05.30 WIB untuk contraflow dan 08.00 WIB untuk one way juga terbukti efektif dalam mencairkan kepadatan.

Baca juga: 420 Petugas Medis dan 55 Ambulans Disiagakan di Posko Ketupat Jaya Tangsel

Dalam waktu kurang dari 2 jam sejak pemberlakuan one way, kepadatan selepas GT Cikampek Utama pun terurai hingga saat ini antrean di GT Cikampek Utama terpantau normal sekitar 6-8 kendaraan.

"Diimbau kepada pengguna jalan yang menggunakan jalur one way agar terus memperhatikan rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan," katanya.

(rzy)