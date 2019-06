CIREBON - Total volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa, dari H-10 hingga H-4 lebaran, di Gerbang Tol (GT) Palimanan Tol Cipali mencapai angka sekira 448 ribu kendaraan. Menurut Vice Presidential Director PT Lintas Marga Sedaya, Firdaus Azis selaku pengelola Tol Cipali, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, volume kendaraan yang melintas di GT Palimanan Tol Cipali mengalami peningkatan.

Peningkatan mencapai 7,24 persen dari sekira 418 ribu kendaraan menjadi 448 ribu kendaraan. Dalam periode waktu itu, H-4 menjadi rekor tertinggi perihal jumlah kendaraan yang melewati GT Palimanan Tol Cipali.

"H-4 itu adalah rekor tertinggi kita untuk arus mudik. Tahun lalu rekor kita 90 ribu kendaraan dalam sehari, sekarang 97 ribu kendaraan. Ini tidak sesuai dengan proyeksi kita, di mana kita berharap lebih dari 100 ribuan kendaraan, " jelasnya saat ditemui Okezone, di GT Palimanan Tol Cipali, Minggu (2/6/2019).

BACA JUGA: H-3 Lebaran, Arus Lalu Lintas GT Palimanan Tol Cipali Padat Merayap

Firdaus menyampaikan, dirinya mengharapkan dalam dua hari terakhir arus mudik lebaran 2019, target peningkatan volume kendaraan bisa mencapai 12 persen. "Kita belum bisa memprediksi, kalau untuk hari Minggu ini cukup tinggi," sambungnya.

Sementara itu, sejak Kamis, 30 Mei 2019 pukul 08.00 WIB, sudah mulai diberlakukan arus lalin One Way yang dimulai dari KM 70 sampai dengan KM 263. Sementara itu, hari ini, merupakan hari keempat pemberlakuan One Way dengan periode jam yang sama. Penormalan akan diberlakukan kembali mulai pukul 19.00 WIB tadiĀ sesuai dengan diskresi Kakorlantas.

(rzy)