Warga +62 yang mau viral tapi, malah merugikan orang lain.... . Beredar video viral di media sosial, tentang 2 orang pemuda yang saling berboncengan motor melempar sebuah petasan di kerumunan pemuda yang lagi duduk di pinggir jalan. . Tak hanya itu, pria ini juga melempar petasan di tempat duduk becak motor yang di kendarai oleh seorang bapak-bapak.