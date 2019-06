PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan telah mengeksekusi salah satu jenderalnya yang dituduh merencanakan kudeta dengan metode menceburkan tubuh sang jenderal ke dalam tangki berisi ikan piranha.

Sang diktator menggunakan tank yang dirancang khusus untuk eksekusi yang dilakukan di istana kepresidenannya.

Mengutip The Star via Metro,sumber mengklaim lengan dan tubuh pria itu disayat dengan pisau sebelum dia dibuang ke dalam tangki.

Belum dipastikan apakah sang jenderal meninggal karena luka-lukanya, atau apakah dia dimakan hidup-hidup oleh ikan piranha. Akuarium dikatakan diisi dengan ratusan piranha dari Brasil.

Beberapa percaya Kim mendapatkan ide mengeksekusi dengan metode itu dari film James Bond 1977 The Spy Who Loved Me.

Penjahat Karl Stromberg membunuh musuhnya dengan menjatuhkan mereka ke akuarium yang penuh dengan hiu.

Sang tiran dilaporkan telah menciptakan beberapa metode eksekusi di Residence Ryongsong dalam upaya untuk menakuti pemberontak lainnya.

Metode eksekusi lainnya di kediaman diktator Pyongyang termasuk memberi makan korban kepada harimau, pemenggalan kepala, membakar korban hidup-hidup dan bahkan meledakkan mereka dengan senjata anti-tank.

Berita dugaan eksekusi terbaru datang beberapa hari setelah Kim dilaporkan memerintahkan kematian lima pejabatnya.

Kim dikatakan telah mengeksekusi beberapa anggota tim negosiasi KTT Vietnam-nya, menurut surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbo.

Dia dikatakan telah memerintahkan regu tembak untuk membunuh Kim Hyok-Chol dan empat bawahannya di tengah klaim mereka menjual informasi kepada Amerika.

