HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Tempat di Korea Utara yang Diledakkan Kim Jong Un

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |18:17 WIB
3 tempat di Korea Utara yang diledakkan Kim Jong Un (Ist)
PYONGYANG - Pada Selasa (15/10/2024), Korea Utara meledakkan jalur jalan dan kereta api yang terhubung ke Korea Selatan. Ini sebagai bentuk protes simbolis terhadap dugaan Korea Selatan yang menerbangkan drone di Pyongyang. 

Melansir CBS News, aksi ini mencerminkan ketidaksukaan Kim Jong Un terhadap pemerintahan Korea Selatan dan komitmennya untuk memutuskan hubungan dengan Seoul, sekaligus meninggalkan tujuan mencapai penyatuan Korea secara damai.

Kim Jong Un juga menyebut dugaan penerbangan drone oleh Korea Selatan sebagai provokasi serius. Ia pun menginstruksikan militer untuk mengambil tindakan militer segera. Korea Utara sebelumnya telah menyiapkan artileri dan unit tentara di garis depan untuk menyerang jika terjadi pelanggaran lebih lanjut. Berikut adalah beberapa lokasi yang diledakkan oleh Kim Jong Un, berdasarkan laporan media lokal, sebagaimana dirangkum pada Kamis (17/10/2024):

  1. Jalur Gyeongui

Pada 15 Oktober 2024, militer Korea Utara meledakkan bagian jalan penghubung di Jalur Gyeongui pada pukul 12.00 siang waktu setempat. Jalur Gyeongui, yang membentang sepanjang 499 km, menghubungkan Seoul dengan Kaesong, Pyongyang, dan Sinuiju, serta sebelumnya digunakan untuk lalu lintas perusahaan di Kompleks Industri Kaesong. Tindakan ini merupakan pertunjukan simbolik untuk menyatakan pemutusan total hubungan antar-Korea di tengah ketegangan yang meningkat.

  1. Jalur Donghae

Beberapa menit setelah ledakan di Jalur Gyeongui, militer Korea Utara juga meledakkan Jalur Donghae, yang menghubungkan wisatawan ke Gunung Kumgang dan terletak di sebelah utara Garis Demarkasi Militer atau Military Demarcation Line (MDL). Dibuka pada 1937, Jalur Donghae menghubungkan Yangyang dan Wonsan sepanjang 180 km, dengan Gunung Geumgang sebagai bagian dari rutenya. Seperti Gyeongui, Donghae merupakan simbol rekonsiliasi yang kini terputus akibat konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan.

 

