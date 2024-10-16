Korut Ledakkan Jalan dan Jalur Kereta Penghubung dengan Selatan, Militer Korsel Lepaskan Tembakan

PYONGYANG – Korea Utara pada Selasa, (15/10/2024) meledakkan sebagian jalan dan jalur kereta api di sisi wilayah perbatasannya yang dijaga ketat. Ini menjadi langkah baru dari Korea Utara dalam mendorong sistem “dua negara” dan meninggalkan tujuan untuk mencapai unifikasi dengan tetangganya di selatan.

Ledakan yang terjadi pada Selasa memicu militer Korea Selatan untuk melepaskan tembakan peringatan, sementara Kementerian Unifikasi di Seoul mengecam tindakan Pyongyang ini, menyebutnya “sangat tidak normal”.

"Sangat disayangkan bahwa Korea Utara terus melakukan tindakan regresif semacam ini," jelas Koo Byoung-sam, juru bicara Kementerian Unifikasi, dalam sebuah pengarahan yang dilansir Reuters, Selasa.

Ketegangan semakin meningkat, setelah minggu lalu Korea Utara menuduh Seoul mengirimkan drone ke atas wilayah Pyongyang. Korea Utara menyatakan bahwa drone-drone tersebut sebagian besar menyebarkan selebaran anti-Korea Utara. Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Kim Jong-un memperingatkan Korea Selatan bahwa Seoul akan "membayar harga yang mahal” atas tindakan tersebut.

Sejauh ini belum diketahui apakah drone tersebut diterbangkan oleh militer Korea Selatan atau warga sipil, karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah di Seoul.

Sebelumnya, kedua negara bertetanga ini juga berselisih, terkait balon berisi sampah yang diluncurkan sejak bulan Mei dari Korea Utara. Pyongyang menyatakan bahwa peluncuran tersebut merupakan tanggapan terhadap balon yang sebelumnya pernah dikirim oleh aktivis anti-rezim di Korea Selatan.

Video yang dirilis oleh militer Korea Utara menunjukkan ledakan dan kepulan asap yang naik di atas area jalan tempat Korea Utara memasang penghalang. Video itu juga menunjukkan beberapa truk pengangkut dan alat berat mendekati lokasi dengan sekelompok pejabat militer Korea Utara yang mengawasi dan mengarahkan kendaraan.