INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sulit Hidup di Korsel, Pembelot Nekat Curi Bus untuk Kembali ke Korut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:05 WIB
Sulit Hidup di Korsel, Pembelot Nekat Curi Bus untuk Kembali ke Korut
Jembatan Unifikasi Korea. (Foto:AP)
A
A
A

SEOUL - Polisi Korea Selatan telah menahan seorang pembelot Korea Utara karena mencoba menyeberangi perbatasan yang dijaga ketat untuk kembali ke Utara dengan bus curian.

Pria itu ditangkap pada Selasa, (1/10/2024) di Jembatan Penyatuan yang memisahkan kedua Korea. Dia dilaporkan mengabaikan tentara yang memintanya untuk berhenti dan menabrakkan bus ke barikade.

Meskipun sekira 34.000 warga Korea Utara telah membelot ke Selatan sejak semenanjung Korea terbagi lebih dari 70 tahun yang lalu, pembelot yang berusaha untuk kembali ke Utara jarang terjadi.

Pria itu, yang berusia 30-an, mengatakan kepada polisi bahwa ia ingin kembali ke rumah setelah mengalami kesulitan di Selatan, menurut media Korea Selatan. Ia dilaporkan meninggalkan Korea Utara sekira satu dekade lalu.

Ia dilaporkan mencuri bus tersebut pada pukul 01:00 waktu setempat pada Selasa dari sebuah garasi di kota Paju di wilayah utara dan tertangkap setengah jam kemudian.

Rekaman kamera pengawas dari garasi menunjukkan pria tersebut mengenakan topi, mencoba membuka beberapa kendaraan hingga ia berhasil masuk ke dalam bus.

Ia tidak ditemukan berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan pada saat kejadian, demikian laporan yang dilansir BBC.

Pria tersebut, yang bekerja sebagai buruh harian di Paju dan kota-kota lain, mengatakan kepada polisi bahwa ia telah mengumpulkan beberapa denda yang belum dibayar, menurut surat kabar Korea Selatan The Dong-A Ilbo.

Hukum Korea Selatan melarang warga negara, termasuk pembelot, untuk menyeberangi perbatasan ke Utara tanpa izin pemerintah. Pembelot Korea Utara di Selatan secara otomatis diberikan kewarganegaraan. Pelanggar dapat dipenjara hingga sepuluh tahun jika terbukti bersalah.

 

