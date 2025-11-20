Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Feri Membawa 267 Orang Kandas di Korsel, 27 Penumpang Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |06:24 WIB
Kapal Feri Membawa 267 Orang Kandas di Korsel, 27 Penumpang Luka-Luka
Kapal feri Queen Jenovia 2 kandas di Korea Selatan. (Foto: Yonhap)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kapal feri Korea Selatan yang membawa 267 orang, kandas di bebatuan lepas pantai negara tenggara negara tersebut. Kapal Queen Jenuvia 2 terjebak di karang dan tidak dapat bergerak, tetapi tidak ada risiko tenggelam atau terbalik, kata para pejabat. 

Kecelakaan itu terjadi di dekat Pulau Jangsan di Kabupaten Sinan pada Rabu, (19/11/2025) malam waktu setempat. Kapal itu kandas di bebatuan di dekat pulau tak berpenghuni Jogdo.

Seluruh 267 orang yang ada di atas feri telah berhasil diselamatkan oleh penjaga pantai. Sebanyak 27 orang mengalami luka ringan akibat kandasnya feri, tetapi tidak ada korban lainnya. 

Salah seorang penumpang mengatakan bahwa dia mendengar ledakan keras saat kejadian, dan ada instruksi untuk mengenakan jaket pelampung. 

Kapal feri berbobot 26.000 ton itu sedang menuju kota pelabuhan Mokpo setelah bertolak dari pulau wisata Jeju, kata para pejabat.

 

