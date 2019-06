NEW YORK - Militer Amerika Serikat (AS) Merilis sebuah video yang diduga memperlihatkan tentara Garda Revolusi Iran (IRGC) menyingkirkan benda yang diklaim sebagai ranjau limpet yang tidak meledak dari sisi salah satu kapal tanker yang terkena serangan di Teluk Oman. Klip tersebut menjadi dasar bagi AS untuk menuduh Iran sebagai pelaku serangan yang terjadi pada Kamis, 13 Juni itu.

Rekaman tersebut memperlihatkan sebuah kapal kecil mendekati kapal tanker berbendera Jepang, Kokuka Courageous, sebelum salah seorang di kapal kecil itu mengambil sebuah obyek dari lambung Kokuka, diduga sebagai sebuah ranjau yang tidak meledak.

"Pada pukul 4:10 sore waktu setempat, sebuah kapal patroli Kelas IRGC Gashti mendekati M /T Kokuka Courageous dan mengamati serta mencatat pembuangan ranjau limpet yang tidak meledak dari M /T Kokuka Courageous," demikian disampaikan Juru Bicara Angkatan laut AS, Kapten Bill Urban dalam pernyataan yang dilansir RT, Jumat (14/6/2019).

Video recorded by U.S aircraft of an IRGC Gashti-class patrol boat removing an unexploded limpet mine from M/T Kokuka Courageous. Courageous suffered an explosion while in #GulfofOman. Her 21 crew members were rescued by #USNavy destroyer #USSBainbridge. https://t.co/YpiEUALHWj pic.twitter.com/rjWKJN0qcf