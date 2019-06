LONDON - Seorang nenek berusia 83 tahun mengalami luka serius hingga harus dirawat di rumah sakit setelah tertabrak motor polisi pengawal Pangeran William dan Kate Middleton.

Mengutip Mirror, Rabu (19/6/2019) saksi mata mengatakan, motor itu berada di sisi jalan yang salah, ketika lalu lintas menghantam nenek Irene Mayor di East Sheen, London Barat.

William dan Kate telah mengirim bunga ke orang tua itu. Keduanya akan mengunjungi Irene di rumah sakit untuk meminta maaf.

"Sepeda motor menabraknya dan dia jatuh ke jalan," kata seorang saksi.

Fiona, anak korban mengatakan bahwa ibunya mengalami banyak luka. “Pihak rumah sakit hanya membuatnya stabil saat ini,” kata dia.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate’s motorcade. #9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S— Nine News Australia (@9NewsAUS) 18 Juni 2019