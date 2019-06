ISU kemarau panjang akan melanda dunia sepanjang 2019 sampai 2022 sampai saat ini masih menjadi momok dan pembahasan publik. Isu tersebut meluas di jejaring media sosial, pesan berantai dan muncul juga dalam artikel di komunitas online, tulisan di blog hingga dokumentasi ceramah dan voice-overinformatif di YouTube.

Muatan daripada isu tersebut intinya adalah: "BMKG Prediksi Kemarau Panjang Tahun 2019 hingga 2022 : keluarnya Dajjal telah sangat dekat ?". Klaim itu disebut bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ada pula yang menyebutnya bersumber dari BMKG Eropa.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Okezone, ternyata isu dan artikel seperti di atas, sudah pernah beredar dan viral di tengah masyarakat, sejak 2016 lalu

Bahkan, BMKG dalam laman resminya sudah memberikan kepastian bahwa informasi mengenai kemarau panjang tahun 2019-2022 yang telah beredar di masyarakat sebagai hal yang tidak benar alias hoaks.

"BMKG tidak pernah menyampaikan serta menyebarluaskan informasi tersebut. Berita itu hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, serta membohongi masyarakat karena isu tersebut tidak berdasarkan pertimbangan ilmiah yang jelas," tulis Kepala Sub Bidang Informasi Meteorologi BMKG, Hary Tirto Djatmiko, Rabu, 30 November 2016.

Isu tersebut bahkan dicampuradukkan dengan argumentasi agama tentang akhir zaman dan siaran informasi resmi BMKG yang menyatakan bahwa terdapat peluang fenomena El Nino skala lemah pada kuartal akhir 2018 dan prediksi musim hujan yang dinyatakan akan terlambat awal masuknya sebagaimana rata-rata klimatologisnya.

Menurut Hary, informasi yang dikatakan meresahkan tersebut sebelumnya beredar dengan turut meramalkan cadangan air dunia tersisa hingga 3 persen saja. Padahal, sejauh ini, belum pernah ada mekanisme prediksi musim yang dapat memprakirakan hingga lebih dari satu tahun.

"Karena itu, masyarakat diimbau dan diharapkan tidak terpengaruh serta tidak perlu menghiraukan informasi tersebut," ujar Hary, kala itu.

Terlebih, informasi yang beredar itu telah mengatasnamakan BMKG. Ia pun mengimbau warga agar memperoleh informasi yang valid dan akurat dengan cara menghubungi BMKG langsung ke Call Center 021-6546318, laman resmi BMKG di www.bmkg.go.id, serta akun Twitter resmi @infobmkg.

Isu terjadi kemarau panjang mulai dari 2019-2022 yang dikaitkan dengan pertanyaan kemunculan Dajjal ini juga terus dibantah BMKG melalui akun Instagramnya @infobmkg.

"Amplifikasi atas kabar berantai itu terjadi karena ketidakhati-hatian dalam memahami konteks riset/studi mutakhir soal tren peningkatan suhu global. Selain itu, ada upaya pembuat misinformasi yang mengaitkan topik pemanasan global dengan pemahaman atas keyakinan tertentu, yakni soal kiamat," tulis akun @infobmkg.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal juga angkat suara menyoal isu ini. "BMKG sudah membantah isu yang meresahkan tersebut melalui berbagai media hampir tiap tahun, namun tiap tahun juga isu tersebut terus beredar-ulang," ujarnya.

Herizal pun menjelaskan hoaks terkait ada pula yang menyebut informasi valid merujuk pada penelitian di luar negeri soal iklim global, namun sebetulnya rancu. Salah satunya, yang menyertakan tangkapan layar pada artikel media massa berbasis di Inggris, The Guardian.

"Nukilan artikel The Guardian itu jika dicermati menjadi sumber dari video informatif Youtube yang beredar pada Juli 2017. Video menjelaskan (seperti judulnya) bahwa informasi itu disebut berasal dari 'BMKG Eropa'. Yang video itu maksud adalah Met Office, BMKG-nya Inggris Raya, yang menjadi rujukan artikel The Guardian," ujar Herizal dikutip dari akun instagram badan tersebut.

Herizal menjelaskan artikel The Guardian yang dirujuk dan disisipkan dalam artikel blog itu judul artikel aslinya adalah "Here is the Weather Forecast for the Next Five Years: Even Hotter".

Isinya kurang lebih membahas tentang lonjakan suhu global sepanjang tahun 2016, seiring dengan peningkatan emisi gas rumah kaca dan fenomena cuaca El Nino: "Global temperatures will continue to soar over the next 12 months as rising levels of greenhouse gas emissions and El Niño combine to bring more record-breaking warmth to the planet."

"Tidak ada yang salah dalam artikel di dalam The Guardian ini, karena membicarakan fakta kecenderungan suhu global yang diprediksikan terus naik menimbulkan tahun-tahun yang lebih panas sebelumnya, dan sama sekali tidak menyinggung kekeringan panjang," ujarnya.

Penelitian tentang peningkatan suhu global sendiri telah dimulai sejak dekade 1960an silam, dan menarik perhatian politik global lewat lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak akhir dekade 1980an.

Terlepas dari itu, Herizal menerangkan BMKG juga sudah menyampaikan pendapat melalui media massa dan menegaskan bahwa isu soal kemarau berkepanjangan yang beredar baik lewat media sosial maupun aplikasi pesan adalah hoaks.

"Sekalipun benar ada kondisi perubahan iklim akibat kecenderungan naik pemanasan global pada periode klimatologi hingga saat ini, pola musiman sebagai pola utama iklim Indonesia tetaplah ada yaitu, adanya musim penghujan dan musim kemarau," kata dia.

Artinya, tidak ada musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun bahkan hingga menyeberang tahun. Ada kalanya musim kemarau dapat menjadi lebih parah tingkat keringnya atau menjadi lebih lama berlangsungnya kalau ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. "Salah satunya adalah El Nino," ujar dia.

Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Dedy Helsyanto menyebutkan, usus soal kemarau panjang dan kemunculan dajjal ini adalah hoaks berulang yang sebelumya juga sudah didebunk pada Agustus 2018.