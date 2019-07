LONDON - Seorang pria terekam memanjat bagian luar gedung The Shard tanpa pengaman di London, Inggris.

Pria itu terlihat memanjat dekat bagian atas gedung di pusat kota London pada pukul 05.00 pagi waktu setempat.

Polisi dipanggil ke gedung dan mengatakan pria itu dalam penyelidikan.

The Shard merupakan bangunan tertinggi di Inggris yang memiliki 95 lantai dan tinggi 306 meter.

Seorang saksi menceritakan bahwa pria itu memanjat satu sisi gedung.

Seorang juru bicara kepolisian yang mengonfirmasi bahwa petugas berhasil membawanya masuk.

David Kevin Williams yang memfilmkan adegan itu mencuit, "Pria itu berada di puncak dan sedang diajak bicara oleh polisi."

“Satu orang memanjat bagian luar Shard di London. Dua mobil polisi, dua ambulans dan sebuah drone disiagakan di tempat kejadian," tulis lainnya.

Seorang juru bicara polisi mengatakan pihaknya berada di lokasi setelah mendapat laporan ada pria memanjat gedung The Shard.

“Layanan darurat hadir dan pria itu masuk ke dalam gedung tempat ia diajak bicara oleh petugas. Dia tidak ditangkap,” kata juru bicara kepolisian mengutip Metro, Senin (8/7/2019).

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV— talkRADIO (@talkRADIO) 8 Juli 2019