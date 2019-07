BANDUNG – Komitmen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk turut meningkatkan minat baca masyarakat Tanah Air, salah satunya diwujudkan dengan mendukung perhelatan bazar buku terbesar di dunia, Big Bad Wolf (BBW) Bandung 2019.

Bekerja sama dengan PT Jaya Ritel Big Bad Wolf Indonesia, gelaran di Kota Baru Parahyangan itu akan berlangsung pada 28 Juni hingga 8 Juli 2019 dengan penawaran promo diskon 60% hingga 80% untuk semua buku internasional.

BBW Bandung 2019 dibuka pada Kamis (27/6/2019) oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Kepala Kantor Wilayah I BCA Bandung Lanny Budiati dan Presiden Direktur PT Jaya Ritel Indonesia Uli Silalahi.

Hadir juga Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, Direktur Pemberitaan Metro TV Don Bosco Salamun, Kepala Dispusipda Provinsi Jawa Barat Riadi, SKM. MPH, Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah, Ketua FKPPI Jawa Barat Yana Mulyana, Sekjen Pusat FKPPI Anna Sentot, Sekjen FKPPI Jawa Barat Selly Febian, dan Perwakilan PT Satya Parahyangan Resort Pauline Lyman.

Menurut Lanny Budiati, pada perhelatan ini BCA tak hanya berkomitmen untuk turut mendukung peningkatan minat baca, melainkan juga menawarkan tempat bagi masyarakat untuk mencari dan menemukan referensi bacaan berkualitas.

“Melalui event akbar ini, kami ingin mendorong keluarga dan masyarakat untuk memiliki kebiasaan membaca dan memperoleh buku-buku bacaan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Buku memberikan wawasan berharga, yang jika dibiasakan, menjadi guru yang baik dalam menimba berbagai pengetahuan dan nilai kehidupan yang berharga,” urai Lanny.

Ia mengungkapkan, perhelatan ini menjadi istimewa karena merupakan investasi jangka panjang untuk mencerdaskan bangsa. Lanny juga mengajak masyarakat datang ke perhelatan tersebut untuk memperoleh bacaan-bacaan berkualitas, mendidik dan mewariskan generasi penerus dengan kesadaran membaca, dan ikut berkontribusi secara nyata di dunia pendidikan Tanah Air.

“Kami mengajak keluarga beserta anak-anaknya, institusi dan organisasi pendidikan, komunitas pencinta buku, serta komunitas-komunitas membaca untuk menggunakan kesempatan ini demi menambah koleksi buku-buku berkualitas,” serunya.

Bazar buku terbesar di dunia Big Bad Wolf Book Sale merupakan persembahan PT Jaya Ritel dan telah hadir di Jakarta untuk keempat kalinya. Karena tingginya antusiasme, para tahun 2019 ini, Big Bad Wolf hadir di beberapa kota di Indonesia.

Jutaan buku hadir di BBW Bandung selama 11 hari sepanjang 24 jam non-stop, plus dua hari Preview Sale Day yang digelar pada 26 dan 27 Juni 2019. Nasabah BCA dapat menggunakan Kartu Kredit BCA, Debit BCA dengan chip, Sakuku dan Flazz untuk mendapatkan promo menarik.

Promo menarik yang ada, antara lain voucher cashback hingga Rp500.000 dengan Kartu Kredit BCA & Debit BCA dengan Chip, Diskon 50% pembelian voucher BBW dengan Reward BCA, program Beli 7 Gratis 1 Buku Ajaib Augmented Reality, hingga tambahan diskon 20% untuk buku-buku pilihan, serta Cicilan BCA 0% 3 dan 6 bulan.

Seperti diketahui, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan negara lain. Berdasarkan studi "Most Littered Nation In the World" yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Sementara Perpustakaan Nasional pada tahun 2017 mencatat, frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata hanya tiga sampai empat kali per minggu. Sementara jumlah buku yang dibaca rata-rata hanya lima hingga sembilan buku per tahun.

