NOVALJA - Ribuan orang dievakuasi dari festival musik hip hop setelah kebakaran melanda hutan terdekat tempat lokasi berlangsung.

Orang-orang memfilmkan asap mengepul dekat lokasi festival Fresh Island di pantai Zrće, di pulau Pag, Kroasia.

Dalam satu cuplikan, terdengar suara orang berseru, “Ya Tuhan, ini kacau” semenatra orang-orang menghindari kobaran api.

Klub malam Pepaya, salah satu dari tiga tempat di dalam festival yang telah dievakuasi.

Dalam video evakuasi, seorang penyiar terdengar memberi tahu orang, "Tinggalkan klub dengan tenang, tidak perlu panik, semuanya terkendali.”

"Tidak perlu panik, semuanya terkendali, jangan berdian di pintu jalan keluar, kita tidak ingin orang terluka."

Baca Juga: Mayat Ditemukan dalam Freezer di Kroasia, Diduga Mahasiswi yang Hilang 18 Tahun Lalu

Baca Juga: Jenderal Kroasia Tenggak Racun Sianida di Sidang PBB

“Api membakar pohon dan kepulan asap sangat tebal,” kata Jess Storey yang berada di klub malam Pepaya mengutip Mirror, Selasa (16/7/2019).

"Kami segera pergi. banyak orang melihat api tetapi memfilmkannya dan tidak mengambil tindakan sehingga kami memutuskan untuk keluar sebelum terjadi kerusuhan massal,” lanjut dia.

Festivalgoer Kristijan Rovan, dari Slovenia, mengatakan kepada Mirror Online bahwa dia telah dievakuasi dari klub malam Papaya, di mana rapper AS Tyga dijadwalkan akan manggung.

"Api terjadi di hutan dekat pantai dan sejauh ini hanya hutan yang terbakar,” ujarnya.

"Cuaca sangat berangin membuat sulit petugas pemadam kebakaran, api menyebar dengan cepat."

Festival musik tahunan ini, dimulai pada 2012, dan telah menjadi festival pantai hip hop terbesar di Eropa.

"Api berada di sisi jauh pantai Zrce, kami telah menghentikan festival di bawah instruksi dari polisi dan dinas pemadam kebakaran sebagai tindakan pencegahan keamanan,” kata seorang juru bicara festival Fresh Island.

Ia mengatakan petugas keamanan telah membawa mengantar pengunjung ke pantai dan parkiran di belakang Noa Club. Pihaknya juga mengantar orang-orang dengan ke bus antar-jemput ke kota Novalja.

"Kami menyarankan semua orang untuk menggunakan bus yang disediakan untuk kembali ke kota. Keselamatan semua orang di festival adalah prioritas utama kami dan kami menghargai kesabaran semua orang selama waktu ini," tutur juru bicara.

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland ... pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy— seb (@shh360) July 16, 2019