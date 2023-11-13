Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menhan Kroasia Diberhentikan Setelah Terlibat dalam Kecelakaan Maut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:23 WIB
Menhan Kroasia Diberhentikan Setelah Terlibat dalam Kecelakaan Maut
Mario Banozic. (Foto: Reuters)
A
A
A

ZAGREB - Menteri Pertahanan Kroasia Mario Banozic telah diberhentikan dari jabatannya menyusul keterlibatannya dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu orang tewas dan dia terluka parah, Perdana Menteri Andrej Plenkoic mengumumkan.

Kecelakaan itu terjadi pada Sabtu, (11/11/2023) pagi, dekat kota Vinkovci, di Kroasia timur dan diduga merupakan kesalahan Banozic. Menurut laporan media, politisi tersebut sedang mengemudikan kendaraannya sendiri dan mencoba menyalip sebuah truk di jalan basah, licin dan dalam kabut tebal, ketika dia bertabrakan dengan sebuah van yang melaju, yang dikemudikan oleh Goran Saric, (40), yang tewas seketika.

Banozic menderita luka serius di otak, dada, dan anggota badannya dan diduga tidak ingat kecelakaan itu. Setelah menerima perawatan darurat di Rumah Sakit Umum Vinkovci, ia diangkut ke Osijek Clinical Medical Center.

“Kami menyampaikan belasungkawa kami kepada keluarga Saric melalui Walikota Vinkovac yang mengunjungi istri Tuan Šarić pada sore hari, kami menghubungi istri Menteri Banozic,” kata Perdana Menteri dalam pernyataannya kepada wartawan, sebagaimana dilansir RT.

“Dalam keadaan ini, yang sungguh luar biasa akibat kecelakaan lalu lintas yang serius ini, saya membebaskan Banozic dari tugasnya sebagai Menteri Pertahanan,” tambahnya, lebih lanjut menegaskan bahwa Menteri Luar Negeri Zdravko Jakop diberi wewenang “untuk memikul semua tanggung jawab yang diperlukan. untuk memastikan bahwa kementerian pertahanan berfungsi sebaik mungkin.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/18/2756093/presiden-kroasia-krimea-tidak-akan-pernah-lagi-menjadi-bagian-dari-ukraina-iOCQzbArjY.jpg
Presiden Kroasia: Krimea Tidak Akan Pernah Lagi Menjadi Bagian dari Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/30/18/2336082/kroasia-dilanda-gempa-gedung-parlemen-slovenia-terguncang-saat-dewan-bersidang-GwVj3QY5EC.jpg
Kroasia Dilanda Gempa, Gedung Parlemen Slovenia Terguncang saat Dewan Bersidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/23/18/2187445/warga-zagreb-kroasia-tetap-diminta-social-distancing-di-tengah-bencana-gempa-6EKlNFlTs8.PNG
Warga Zagreb Kroasia Tetap Diminta Social Distancing di Tengah Bencana Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/05/18/2126096/kabur-dari-rumah-rumah-jagal-sapi-sebersat-650-kg-dapat-dukungan-warga-OADiHW6PMh.jpg
Kabur dari Rumah Jagal, Sapi Seberat 650 Kg Dapat Dukungan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/15/18/2117109/maju-sebagai-capres-eks-model-playboy-kroasia-ingin-legalkan-ganja-dan-prostitusi-mJ3cj8556i.jpg
Maju Sebagai Capres, Eks Model Playboy Kroasia Ingin Legalkan Ganja dan Prostitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/16/18/2079556/ribuan-orang-dievakuasi-dari-festival-musik-dampak-kebakaran-hutan-oVA5lah6Hc.jpg
Ribuan Orang Dievakuasi dari Festival Musik Dampak Kebakaran Hutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement