Menhan Kroasia Diberhentikan Setelah Terlibat dalam Kecelakaan Maut

ZAGREB - Menteri Pertahanan Kroasia Mario Banozic telah diberhentikan dari jabatannya menyusul keterlibatannya dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu orang tewas dan dia terluka parah, Perdana Menteri Andrej Plenkoic mengumumkan.

Kecelakaan itu terjadi pada Sabtu, (11/11/2023) pagi, dekat kota Vinkovci, di Kroasia timur dan diduga merupakan kesalahan Banozic. Menurut laporan media, politisi tersebut sedang mengemudikan kendaraannya sendiri dan mencoba menyalip sebuah truk di jalan basah, licin dan dalam kabut tebal, ketika dia bertabrakan dengan sebuah van yang melaju, yang dikemudikan oleh Goran Saric, (40), yang tewas seketika.

Banozic menderita luka serius di otak, dada, dan anggota badannya dan diduga tidak ingat kecelakaan itu. Setelah menerima perawatan darurat di Rumah Sakit Umum Vinkovci, ia diangkut ke Osijek Clinical Medical Center.

“Kami menyampaikan belasungkawa kami kepada keluarga Saric melalui Walikota Vinkovac yang mengunjungi istri Tuan Šarić pada sore hari, kami menghubungi istri Menteri Banozic,” kata Perdana Menteri dalam pernyataannya kepada wartawan, sebagaimana dilansir RT.

“Dalam keadaan ini, yang sungguh luar biasa akibat kecelakaan lalu lintas yang serius ini, saya membebaskan Banozic dari tugasnya sebagai Menteri Pertahanan,” tambahnya, lebih lanjut menegaskan bahwa Menteri Luar Negeri Zdravko Jakop diberi wewenang “untuk memikul semua tanggung jawab yang diperlukan. untuk memastikan bahwa kementerian pertahanan berfungsi sebaik mungkin.”