MUMBAI - Sebuah gedung bertingkat empat di Mumbai, India roboh, menyebabkan antara 40 sampai 50 orang terperangkap di bawah puing-puing. Dinas pemadam kebakaran dan petugas medis telah dikerahkan dan tiba di lokasi kejadian.

Diwartakan RT, Selasa (16/7/20019), bangunan itu diyakini roboh pada Selasa, 16 Juli, sekira pukul 11:40 waktu setempat. Brigade pemadam kebakaran lokal dan Pasukan Penanggulangan Bencana Nasional (NDRF) telah mengerahkan beberapa pekerja ke daerah itu untuk membantu evakuasi dan operasi penyelamatan.

#Breaking #Exclusive Visuals | Over 40 people feared trapped as entire structure has collapsed. @NDRFHQ team rushed to the spot. pic.twitter.com/PwjY1vIApQ— TIMES NOW (@TimesNow) July 16, 2019