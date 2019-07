LAGOS - Seorang pria telah terekam kamera naik ke sayap jet penumpang Boeing 737 Azman Air di Bandara Murtala Muhammed di kota terbesar di Nigeria, Lagos.

Diwartakan Sputnik, Sabtu (20/7/2019), insiden itu terjadi ketika pesawat menunggu izin untuk lepas landas. Pria itu terlihat memanjat sayap pesawat, kemudian berjalan menuju kabin. Para penumpang memperhatikan pria itu dan meminta agar pilot menghentikan pesawat.

Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff. pic.twitter.com/7ORcRd9eT3— Darwin Award 🔞 (@AwardsDarwin) July 19, 2019