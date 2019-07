BANYUWANGI – Direktur Utama PT Angkasa Pura II M. Awaluddin menghembuskan semangat Indonesia Incorporated dalam seminar Seminar General Aviation for Tourism. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Blambangan Hotel El Royale Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (26/7). Menurutya, semangat Indonesia Incorporated harus mendukung daerah yang punya potensi besar.

Pria yang akrab disapa Awal itu mengatakan, Indonesia Incorporated tidak bisa tinggal diam melihat potensi besar sebuah daerah.

“Kita semua pelaku industri, termasuk Aviasi, Airnav, dan lain lain, harus sepakat potensi daerah yang besar harus disinergikan. Karena, untuk mendukung industri besar, tidak mungkin dilakukan tanpa semangat Indonesia Incorporated,” paparnya.

Ditambahkannya, semangat ini harus bergerak bersama-sama. Dengan semangat yang sama. Dan dalam satu visi.

“Kita tidak mau hanya menunggu. Hanya menanti sebuah aturan terbentuk kemudian baru kita berjalan. Tidak seperti itu. Kita ingin maju bersama. Dan memiliki satu visi untuk mendukung industri pariwisata nasional,” urainya..

Awal pun berharap Seminar General Aviation for Tourism bisa menghasilkan ide-ide baru. Iden untuk memajukan pariwisata. Dan untuk mendukung ide itu, Banyuwangi dipilih menjadi tuan rumah seminar. The Sun Rise of Java dinilai tepat karena pertumbuhan pariwisatanya sangat pesat.

“Kita memilih Banyuwangi bukan tanpa alasan. Banyuwangi akan jadi pilot project dari aksi General Aviation selanjutnya. Karena, dari diskusi ini kita harapkan ada aksinya. Dan kita lihat Apakah benar General Aviation mendukung sektor pariwisata. Makanya kita harapkan Banyuwangi mendukung hal itu,” katanya.

Diakuinya, persiapan Seminar General Aviation for Tourism terbilang singkat. Dijelaskannya, seminar ini adalah hasil diskusi dua minggu lalu. Semangat yang diusung benar-benar untuk mendukung sektor pariwisata yang menjadi leading sector.

“Idenya adalah bagaimana kami dari Angkasa Pura II berpikir bagaimana caranya mendukung Menpar agar industri pariwisata nasional terus tumbuh. Karena sektor lain bisa ikut tumbuh bersama pariwisata,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, diambil Komitmen Bersama General Aviation for Tourism 2019. Isinya Mendukung general aviation di Indonesia sebagai salah satu potensi dalam mendorong pertumbuhan pariwisata nasional.

Kemudian membangun pemahaman bersama dan sinergitas antaraelueyh stakeholder dalam mendukung pariwisata Indonesia. Dan terakhir berkontribusi dalam menyusun strategi, kebijakan dan regulasi untuk merealisasikan dukungan aviasi untuk pariwisata.

Menteri Pariwisata Arief Yahya, sangat mendukung semangat yang diperlihatkan General Aviation. Menurutnya, pariwisata sangat terbuka dengan pembaruan dan terobosa. Apalagi, pembaruan adalah keniscayaan.

“Perubahan dan pembaruan adalah sebuah keniscayaan. Kita yang tidak mengikuti pembaruan berarti melawan keniscayaan itu. Prinsipnya, jika anda tidak melakukannya, maka orang lain yang akan melakukan pembaruan itu,” paparnya.

Arief Yahya juga berharap Seminar General Aviation ini akan menghasilkan sebuah masukan atau terobosan buat aksesibilitas udara di Indonesia. Menurutnya, hal ini sangat penting. Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Dan akses udara sangat vital.

“Saya berharap kegiatan ini bisa menghasilkan sebuah proposal dan menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project,” pungkasnya.

