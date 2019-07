RIYADH - kakak tiri Raja Salman, yang merupakan putra ke-10 dari pendiri Arab Saudi, telah meninggal pada usia 96 tahun.

"Yang Mulia Pangeran Bandar bin Abdulaziz al-Saud meninggal dunia pada usia 96 tahun," kata pengadilan kerajaan Arab Saudi mengutip Pers resmi Saudi (SPA).

Pangeran Bandar bin Abdulaziz Al Saud adalah putra tertua dari almarhum Raja Abdulaziz Al Saud.

Pangeran Bandar bukan anggota politik aktif dari keluarga kerajaan al-Saud yang memiliki ribuan anggota.

Imam Kaaba Shaykh Sudais is offering funeral prayer for Prince Bandar Bin AbdulAziz Al Saud, May Allah Almighty have Mercy on him and grant them the highest position in paradise. Ameen pic.twitter.com/NG9k58smMc — 👑MųʑąɱɱıƖ Ną۷ıɖ MųɠɧąƖ👑 (@_mnm_official) July 30, 2019