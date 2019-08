MALANG - Kicauan salah satu anggota keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) viral di media sosial Twitter.

Kicauan tersebut viral lantaran adiknya terancam di drop out (DO) lantaran melebihi masa studi dan mengadu melalui media sosial Twitter.

"Teman - teman please do your magic. Teman2, kalau boleh minta retweetnya, tolong bantu meminta kebaikan hati rektor @UMMcampus. Adikku baru saja sidang skripsi di semester 14 dengan IPK terakhir 3,32 sekarang malah terancam DROP OUT karena masalah administrasi," cuit akun @malarea.

Alhasil setidaknya 11 ribu warganet pengguna Twitter me-retweet dan 4.276 akun lainnya menyukai unggahan pengguna Twitter tersebut.

Dalam cuitannya akun tersebut menceritakan adiknya yang bernama Rahil Hamdi program studi Informatika Fakultas Teknik UMM, terancam di DO pasca melakukan sidang skripsi pada Kamis 18 Juli 2019.

Baca Juga: Viral Anggota TNI Bikin Salfok di Tengah Rombongan Moge

Sementara itu, pihak UMM sendiri telah mengkonfirmasi kebenaran cuitan akun tersebut dan telah melakukan pengecekan status Rahil Hamdi.

"Memang benar itu mahasiswa kami. Tapi itu sebetulnya masalah sistem karena keteledoran mahasiswa dimana saat dicek statusnya nonaktif. Karena pada semester 14 tidak registrasi," Kepala Humas dan Protokoler Joko Susilo saat dikonfirmasi Kamis (1/8/2019).

Pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk menanyakan status mahasiswa Rahil Hamdi.

"Kami sudah konsultasi ke Dikti. Tapi saya belum bisa memastikan apakah bisa cepat atau tidak. Karena pengalaman kami tidak bisa cepat 1 - 2 hari," pungkasnya.

(edi)