OTTAWA - Seorang warga Kanada keturunan Iran melarikan diri dari Iran setelah dipenjara di sana selama 11 tahun dan kembali ke negaranya.

Saeed Malekpour dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas program yang ia buat untuk mengunggah foto ke jejaring yang menurut otoritas Iran digunakan di situs-situs porno berbahasa Persia.

Dia berhasil kembali ke Kanada setelah melarikan diri dari Iran saat dibebaskan sementara dari penjara. Saudara perempuannya mem-posting video online pada Jumat, 2 Agustus memperlihatkan bahwa Malekpour telah kembali ke Kanada.

Hukuman penjara bagi Malekpour adalah salah satu dari beberapa kasus terkemuka yang melibatkan warga Iran berkewarganegaraan ganda atau yang memiliki status penduduk tetap di negara asing.

Dalam komentar yang dibagikan oleh kantor berita resmi peradilan Iran, Mizan Online, Juru Bicara Gholamhossein Esmaili mengatakan bahwa Malekpour sedang dalam "cuti penjara tiga hari" dan "dilarang meninggalkan negara itu".

"Rupanya dia telah menggunakan cara ilegal untuk meninggalkan negara ini," tambah Esmaili sebagaimana dikutip BBC, Minggu (4/8/2019).

Payam Akhavan, seorang profesor hukum internasional yang telah terlibat dalam kasus ini, mengatakan kepada media Kanada bahwa: "Dia (Malekpour) dibebaskan sementara dari penjara di Iran menyusul tekanan dari badan-badan hak asasi manusia PBB, dan dia harus melapor ke otoritas penjara lagi.

"Tapi dia malah meninggalkan negara itu dan datang ke Kanada melalui negara ketiga."

Saudara perempuan Malekpour mem-posting video dia tiba di Kanada di media sosial.

"Mimpi buruk akhirnya berakhir. Dia kembali ke rumah dan bertemu kembali dengan saudara perempuannya. Terima kasih Kanada atas kepemimpinanmu," tulisnya. Dia tidak memberikan perincian tentang situasi sekitar kepulangan saudaranya.

Breaking: My brother Saeed Malekpour has just arrived to Canada! The nightmare is finally over! Thank you Canada for your leadership. And thank you to every single person who supported us throughout this time.Together we prevailed. ✌ pic.twitter.com/NyfiU65yQ9— Maryam Malekpour (@FreeSaeedM) August 3, 2019