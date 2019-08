LOFFINGEN - Taman hiburan Jerman terpaksa menutup sebuah wahana karena tampak seperti swastika, simbol Nazi.

Wahana yang dinamakan “Eagle Fly” itu merupakan wahana baru di sebauh taman hiburan di Loffingen di Jerman barat daya.

Terlihat dari kejauhan, wahana itu memiliki empat lengan, membentuk bentuk yang sama dengan lambang yang digunakan oleh rezim Hitler.

Menurut penyiar regional SWR via Daily Mail, Rabu (21/8/2019) manajer taman hiburan menutup wahana tersebut dan meminta maaf.

Salah satu video yang dibagikan di Reddit, dengan judul,”The art of engineering” sudah dilihat lebih dari 4.000 kali.

