WASHINGTON – Senator Amerika Serikat (AS), Kirsten Gillibrand telah mengumumkan pengunduran dirinya dari persaingan calon presiden Partai Demokrat untuk pemilihan umum 2020. Keputusan itu diumumkan melalui video daring setelah dia gagal lolos untuk debat ketiga Partai Demokrat yang akan digelar bulan depan.

"Setelah lebih dari delapan bulan yang luar biasa, saya mengakhiri kampanye presiden saya," katanya sebagaimana dikutip BBC, Kamis (29/8/2019).

Perempuan berusia 52 tahun itu telah menjadi pendukung vokal untuk hak-hak perempuan tetapi kampanyenya gagal mendapatkan dukungan yang luas.

BACA JUGA: Hanya 52% Warga AS yang Nyaman dengan Presiden Perempuan

"Saya tahu ini bukan hasil yang kami inginkan. Kami ingin memenangkan persaingan ini," katanya. "Tetapi penting untuk mengetahui sat ini bukan waktu Anda, dan untuk mengetahui bagaimana Anda bisa melayani komunitas dan negara Anda dengan sebaik-baiknya."

Today, I am ending my campaign for president.



I am so proud of this team and all we've accomplished. But I think it’s important to know how you can best serve.



To our supporters: Thank you, from the bottom of my heart. Now, let's go beat Donald Trump and win back the Senate. pic.twitter.com/xM5NGfgFGT— Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) August 28, 2019