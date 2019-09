NAIROBI - Sedikitnya tujuh anak tewas setelah sebuah ruang kelas ambruk di sebuah sekolah di Nairobi, Kenya. Keterangan pejabat terkait mengatakan ruang kelas di Sekolah Precious Talent Top School itu roboh hanya beberapa menit setelah sekolah dimulai pada Senin.

Dilaporkan BBC, puluhan siswa masih terjebak di bawah puing-puing ruang kelas. Dinas darurat telah tiba di tempat kejadian, namun tim penyelamat dilaporkan mengalami kesulitan untuk sampai ke sekolah karena banyaknya orang yang berkumpul di sekitarnya.

Direktur sekolah itu, Moses Ndirangu, menyalahkan ambruknya ruang kelas pada pembangunan pipa saluran air di dekatnya. Menurut Ndirangu pekerjaan pipa itu kemungkinan telah melemahkan fondasi bangunan.

Rescuers on the scene but they can’t access it because we have thousands of people here. Police not hear Tom clear ground. Maybe still tweeting. @DCI_Kenya @NPSOfficial_KE pic.twitter.com/lUmTQzxshF