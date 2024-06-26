Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Kenya Sebut Protes Pajak Ditunggangi Orang-Orang Berbahaya Usai Berubah Jadi Kekerasan Berdarah

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |07:15 WIB
Presiden Kenya Sebut Protes Pajak Ditunggangi Orang-Orang Berbahaya Usai Berubah Jadi Kekerasan Berdarah
Presiden Kenya sebut protes pajak ditunggangi orang-orang berbahaya usai berubah jadi kekerasan berdarah (Foto: Reuters)
A
A
A

NAIROBI - Presiden Kenya William Ruto pada Selasa (25/6/2024) mengatakan keamanan adalah prioritas utama setelah protes terhadap rancangan undang-undang untuk menaikkan pajak berubah menjadi kekerasan. Polisi menembaki demonstran yang mencoba menyerbu badan legislatif, menewaskan sedikitnya lima orang.

Dalam suasana kacau di ibu kota Nairobi, para pengunjuk rasa membuat kewalahan polisi dan mengusir mereka saat hendak memasuki kompleks parlemen. Citizen TV kemudian menayangkan kerusakan di dalam gedung, yang sebagian telah dibakar.

Protes dan bentrokan juga terjadi di beberapa kota besar dan kecil lainnya di Kenya, dan banyak yang menyerukan agar Ruto mundur serta menyuarakan penolakan mereka terhadap kenaikan pajak.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Ruto mengatakan protes kenaikan pajak telah ‘dibajak’ atau ditunggangi oleh orang-orang yang berbahaya.

"Hal ini tidak baik, atau bahkan tidak masuk akal, bahwa penjahat yang berpura-pura menjadi pengunjuk rasa damai dapat meneror masyarakat,” teraagnya, dikutip Reuters. Dia berjanji akan memberikan tanggapan cepat terhadap aksi demo yang terjadi pada Selasa (25/6/2024).

Polisi di Nairobi melepaskan tembakan setelah gas air mata dan meriam air gagal membubarkan massa. Mereka akhirnya berhasil mengusir pengunjuk rasa dari gedung parlemen dan anggota parlemen dievakuasi melalui terowongan bawah tanah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026195/mantan-presiden-kenya-desak-dialog-untuk-atasi-kerusuhan-peringatkan-pemimpin-harus-dengar-masukan-hPIdgaBhdl.jpg
Mantan Presiden Kenya Desak Dialog untuk Atasi Kerusuhan, Peringatkan Pemimpin Harus Dengar Masukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026171/as-terus-pantau-situasi-di-kenya-usai-aksi-demo-yang-berubah-jadi-kekerasan-mematikan-zDK4UqlCb5.jpg
AS Terus Pantau Situasi di Kenya Usai Aksi Demo yang Berubah Jadi Kekerasan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026155/kenya-membara-polisi-tembaki-demonstran-karena-gas-air-mata-dan-meriam-air-gagal-bubarkan-massa-dkiLPsrkav.jpg
Kenya Membara! Polisi Tembaki Demonstran karena Gas Air Mata dan Meriam Air Gagal Bubarkan Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026151/kenya-rusuh-polisi-tembaki-demonstran-kenaikan-pajak-5-orang-tewas-dan-gedung-parlemen-terbakar-5UgRAfzYZB.jpg
Kenya Rusuh! Polisi Tembaki Demonstran Kenaikan Pajak, 5 Orang Tewas dan Gedung Parlemen Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014195/presiden-kenya-terbang-ke-as-habiskan-rp24-miliar-pakai-jet-pribadi-tuai-kecaman-warga-BcRsLyuLsI.jpg
Presiden Kenya Terbang ke AS Habiskan Rp24 Miliar Pakai Jet Pribadi Tuai Kecaman Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014120/telan-biaya-rp24-miliar-terbang-ke-as-presiden-kenya-klaim-jet-pribadi-lebih-murah-dibanding-maskapai-nasional-9kauFkMWO4.jpg
Telan Biaya Rp24 Miliar Terbang ke AS, Presiden Kenya Klaim Jet Pribadi Lebih Murah Dibanding Maskapai Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement