NEW DELHI – Seorang anggota DPR India mengalami insiden saat melakukan kunjungan ke daerah yang terkena bencana banjir di Negara Bagian Bihar.

Insiden yang dialami Ram Kripal Yadav, anggota parlemen partai berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP) jatuh ke air saat perahu yang dia tumpangi terbalik. Tujuh orang, termasuk seorang bocah turut menemani mantan Menteri Serikat India itu.

Anggota parlemen itu baru kembali dari survei daerah yang dilanda banjir di dekat Ibu Kota Negara Bagian Bihar, Patna saat dia tiba-tiba memutuskan untuk berdiri di perahu buatan yang dia tumpangi, membuat perahu terbalik. Kejadian itu tertangkap kamera dan Ram serta penumpang lainnya segera diangkat dari air oleh warga lokal yang berada di perahu lain.

Video, yang telah beredar di media sosial, membuat banyak warganet marah pada si politikus yang dianggap membahayakan nyawanya dan anak kecil yang bersamanya. Demikian diwartakan Sputnik.

WATCH: When photo ops go horribly wrong! BJP MP Ramkripal Yadav falls off a boat while he was busy getting clicked on a boat. He was in field to take stock of flood situation!



सुशाशन सिर्फ कहानी में, विकास गिर पड़ा पानी में! pic.twitter.com/VLdmyzcHoM— Prashant Kumar (@scribe_prashant) October 2, 2019