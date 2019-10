SEPASANG sepatu seharga USD3.000 (sekira Rp42 juta) dinamakan sebagai “Sepatu Yesus” yang berisi air suci, habis terjual dalam hitungan menit setelah diumumkan telah bisa dibeli. Sepatu kontroversial, yang merupakan gagasan dari label kreatif yang berbasis di Brooklyn, MSCHF itu dirilis secara online pada Selasa.

Sepatu trainers Nike Air Max 97s yang digunakan ulang itu telah diubah sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa referensi tentang Yesus Kristus. Produsen Nike tidak memiliki afiliasi dengan penciptaan “Sepatu Yesus” tersebut.

Tidak hanya berisi air suci dari Sungai Yordan dan diberkati oleh seorang pastur di sol-nya, sepatu itu juga memiliki sebuah salib yang ditempatkan di atas tali sepatu sebelah kanan. Sebuah ayat dari Alkitab juga dirujuk di bagian samping sepatu, Matius 14:25, sementara setetes tinta merah yang melambangkan darah Kristus terlihat di lidah sepatu.

Kepala Departemen Komersial MSCHF, Daniel Greenberg menjelaskan bahwa merek tersebut tertarik oleh gagasan "budaya kolaborasi".

"Kami memikirkan kolaborasi Arizona Iced Tea dan Adidas , di mana mereka menjual sepatu yang (mengiklankan) sebuah perusahaan minuman yang menjual es teh di bodega," kata Greenberg kepada New York Post. Bodega adalah toko kecil seperti mini market yang umum ditemui di wilayah pesisir timur Amerika Serikat (AS), terutama di New York.

"Jadi kami ingin membuat pernyataan tentang bagaimana absurdnya budaya kolaborasi yang terjadi,” tambahnya sebagaimana dilansir Independent.

Seorang kritikus menggambarkan sepatu sebagai "merendahkan dan tidak sopan".

Meski trainers itu terjual habis dengan cepat, MSCHF menyatakan di situs webnya bahwa kreasi baru yang dibuat oleh merek itu akan dirilis secara online setiap Selasa kedua dan keempat setiap bulannya.

