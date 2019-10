JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang The 6th Indonesia Law Awards 2019 yang diselenggarakan oleh Asian Legal Business (ALB) untuk kategori Tim Hukum Perusahaan (In-House) sub kategori Transportation and Logistics In-House. Piala penghargaan diserahkan oleh Head of International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya Tetty Lubis dan diterima oleh Legal Affairs Senior Manager Angkasa Pura I Aidhil Philip Julian di Jakarta, Kamis (10/10) malam.

"Pada keikutsertaan yang pertama kalinya ini, Angkasa Pura I berhasil masuk dalam dua nominasi penghargaan dan memenangkan salah satunya. Hal ini merupakan apresiasi atas kinerja insan Angkasa Pura I khususnya Departemen Legal yang senantiasa memberikan upaya terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang terjadi dan mendukung kelancaran bisnis perusahaan," ujar Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi.

Pada ajang ini, Departemen Legal Angkasa Pura I melalui serangkaian proses penilaian, seperti penilaian dokumen proposal terkait kinerja legal, wawancara oleh Tim Penilai dari Singapura terkait strategi penyelesaian hukum litigasi di pengadilan dan arbitrase, serta legal business practice perusahaan tanpa membuka kerahasiaan perusahaan.

The 6th Indonesia Law Awards 2019 diprakarsai oleh Asian Legal Business yang dimiliki oleh Thomson Reuters, penyedia informasi intelijen terkemuka di dunia untuk bisnis dan profesional.

Tahun ini Indonesia Law Awards menerima lebih dari 3.065 peserta yang diikuti oleh firma hukum dan tim hukum perusahaan nasional dan internasional yang berusaha di Indonesia. Penghargaan ini memberikan apresiasi atas prestasi selama tahun 2018 dari para firma hukum, tim hukum perusahaan, dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia.

Para pemenang dipilih berdasarkan penilaian intensif serta melibatkan tim juri independen dari para praktisi hukum terkemuka di berbagai sektor yang sesuai dengan beragam daftar kategori penghargaan. Selain di Indonesia, penghargaan ini juga dilaksanakan di Malaysia, Singapura, Filipina, Tiongkok, Jepang, Hong Kong, India, dan Korea Selatan. (ADV) (Wil)

