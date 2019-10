SEORANG anak berusia tiga tahun di India selamat setelah jatuh dari balkon setinggi 10 meter tanpa mengalami cedera, setelah mendarat di kursi belakang becak, yang kebetulan lewat pada Saat yang tepat.

Insiden yang terjadi di distrik Tikamgarh, Negara Bagian Madhya Pradesh itu terekam dalam dalam CCTV, dan telah menjadi viral sejak Jumat. Pengguna Twitter memuji waktu yang tepat dari pengendara becak itu, menyebutnya sebagai mukjizat. Namun, banyak yang bertanya-tanya bagaimana insiden itu bisa terjadi dan di mana orang tua bocah itu berada.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y— ANI (@ANI) October 20, 2019