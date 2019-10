WASHINGTON– Pemimpin Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakar al-Baghdadi, dikabarkan tewas dalam operasi militer AS di Suriah, Sabtu (26/10/2019).

Melansir Reuters, Minggu (27/10/2019), seorang pejabat AS mengatakan Abu Bakar al-Baghdadi menjadi target dalam serangan tersebut. Namun, tidak dijelaskan apakah serangan itu berhasil.

Sementara komandan salah satu faksi di Suriah, Idlib, mengatakan, Badhdadi diyakini tewas dalam serangan pada Sabtu (26/10/2019). Serangan tersebut melibatkan helikopter dan pesawat tempur di desa dekat perbatasan Turki.

Dua sumber keamanan di Irak dan Iran juga mengatakan sudah menerima informasi bahwa Baghdadi telah tewas.

"Iran diberitahu tentang kematian Baghdadi oleh para pejabat Suriah yang mendapatkannya dari lapangan," kata salah satu pejabat.

Newsweek, yang pertama kali melaporkan Baghdadi tewas, menyatakan telah diberitahu salah satu pejabat Angkatan Darat AS yang memberi pengarahan serangan tersebut bahwa Baghdadi telah tewas. Operasi serangan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi yang diterima inteljien.

Terkait hal itu, juru bicara Gedung Putih, Hogan Gidley, mengumumkan pada Sabtu malam Presiden AS Donald Trump akan membuat "pernyataan utama" pada pukul 9:00 EST (1300 GMT) pada Minggu (27/10/2019).

Namun, juru bicara Gedung Putih tidak merinci soal pernyataan Trump. Trum telah mengindikasikan telah terjadi "sesuatu yang besar" lewat akun Twitter miliknya, pada Sabtu malam. Namun, tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai "sesuatu yang besar" tersebut.

Something very big has just happened!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Oktober 2019