WASHINGTON – Sebuah gambar anjing yang menemani prajurit pasukan khusus AS ke provinsi Idlib Suriah untuk memburu Abu Bakr al-Baghdadi telah diklasifikasi.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memposting gambar hewan itu di Twitter, dengan mengatakan, "Kami telah mendeklasifikasi anjing yang luar biasa (nama tidak di-deklasifikasi) yang melakukan Pekerjaan Hebat dalam menangkap dan membunuh pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi!".

Anjing itu sedikit terluka selama serangan di akhir pekan, kata Jenderal Mark Miley dari Kementerian Pertahanan AS.

Trump menambahkan, "Kami tidak merilis nama anjing itu sekarang. Anjing itu masih dirawat belum sepenuhnya pulih."

Trump mengatakan anjing itu mengejar pemimpin Negara Islam itu ke dalam sebuah terowongan, di mana al Baghdadi kemudian meledakkan rompi bunuh diri yang menewaskan dirinya dan tiga anaknya.

"K-9 kami, sebagaiman mereka [militer] menyebutnya—saya menyebutnya anjing, anjing cantik, anjing berbakat, dia terluka dan telah dibawa kembali," kata Trump.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019