SEORANG pendaki gunung Nepal yang juga mantan Marinir Inggris telah berhasil mendaki 14 puncak tertinggi di dunia hanya dalam waktu tujuh bulan, mengalahkan rekor sebelumnya yang membutuhkan waktu hampir delapan tahun. Rekor itu dipecahkan Nirmal Purja saat ia mencapai puncak gunungnya yang ke-14, Shishapangma di China, pada Selasa pagi.

Purja, 36 tahun, bergabung dengan Angkatan Darat Inggris pada 2003 dan menjadi anggota Marinir Kerajaan pada 2009.

Diwartakan BBC, karier pendakiannya dimulai ketika dia berjalan ke base camp Everest pada 2012 dan, bukannya kembali seperti yang direncanakan, memutuskan untuk mendaki seluruh gunung.

Dia sudah menjadi pemegang berbagai rekor - termasuk "double header" pendakian tercepat dari dua gunung dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter - dan dianugerahi gelar MBE, gelar kehormatan untuk warga sipil, oleh Ratu Inggris pada 2018.

Tentara Nepal telah bertugas di Angkatan Darat Inggris - khususnya Brigade Gurkha yang terkenal - selama lebih dari 200 tahun.

