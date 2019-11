DHAKA - Lebih dari 1,8 juta orang di Bangladesh melakukan evakuasi ke lebih dari 4.000 tempat perlindungan sebagai bagian dari persiapan negara itu menghadapi Topan Bulbul, yang telah mendarat di timur India pada Minggu.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dikutip bdnews24.com, mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi warganya dari badai tersebut. Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan upaya bantuan setelah badai menyebar ke seluruh wilayah.

As Cyclone #Bulbul already hit India & southern Bangladesh on Saturday night, authorities of both countries ordered more than 2 million people to get out of the path of the storm. Our parners are working hard in the remote areas to ensure that people move to safer shelters. pic.twitter.com/PV5IbLYxwy— Oxfam in Bangladesh (@OxfaminBD) November 9, 2019