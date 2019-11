STOCKHOLM - Laporan media Swedia mengungkap menteri pertahanan Irak ternyata seorang warga negara Swedia yang memiliki catatan kriminal. Laporan tersebut dirilis menyusul laporan sebelumnya dari sorang jurnalis AFP di Irak.

Menurut laporan kantor berita Nyheter Idag, Najah al-Shammari adalah seorang warga negara Swedia yang terdaftar di pinggiran Kota Stockholm, sesuatu yang dibantah oleh partainya, al-Wataniya atau Koalisi Nasional, saat al-Shammari dicalonkan untuk menduduki jabatan menteri pertahanan Irak.

Dalam laporan yang dilansir Sputnik, Nyheter Idag menyebutkan bahwa Al-Shammari datang ke Swedia pada 2009, dan disusul keluarga tiga tahun kemudian. Pada 2015 ia menjadi warga negara Swedia, meskipun ada dokumen yang menunjukkan bahwa ia gagal memahami bahasa Swedia sederhana, bahkan setelah beberapa tahun kursus bahasa yang dirancang khusus untuk imigran.

Apparently the New #Iraqi defence Minister Najah Al Shamary is #Swedish citizen . pic.twitter.com/7QFZ2VPupk