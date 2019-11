SEORANG pengantin wanita di Ghana hadir di pernikahannya sendiri dengan cara yang mungkin terlalu ekstrem dengan muncul dari dalam sebuah peti mati.

Dalam sebuah video yang viral yang dilansir Indian Express, para tamu terlihat di sebuah pernikahan di mana ada sebuah kotak besar yang ditutupi oleh kain hitam. Tiba-tiba, kain itu secara dramatis ditarik untuk memperlihatkan sebuah peti mati putih di bawahnya.

Pria yang menarik kain hitam itu kemudian menari-nari di sebelah peti mati tersebut sebelum membukanya untuk memperlihatkan pengantin wanita mengenakan gaun emas mengkilap untuk upacara. Wanita itu terlihat menari mengikuti irama musik, sementara duduk di dalam peti mati bahkan ketika para tamu bersorak dan bertepuk tangan.

Meskipun para tamu di pesta pernikahan itu tampak terkesan, warganet yang menyaksikan video itu dibuat kebingungan, dan seperti yang umum terjadi, memberikan reaksi yang beragam. Sebagian besar dari mereka menganggap ide itu menarik, ada yang mempertanyakan apakah itu pernikahan atau pemakaman, dan ada juga yang berseloroh bahwa pengantin wanita itu mengambil ide dari pegulat WWE Undertaker.

