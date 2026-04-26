HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Tawaran Haji Tanpa Antre Bisa Berujung Deportasi dan Denda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |03:10 WIB
Waspada! Tawaran Haji Tanpa Antre Bisa Berujung Deportasi dan Denda
Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre. Hal ini merespons maraknya modus penipuan yang kerap muncul menjelang musim haji.

"Kami dari Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, haji yang langsung berangkat, maupun haji tanpa daftar resmi," kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Ia menegaskan, ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, visa lain seperti visa ziarah, visa kerja, atau visa turis tidak dapat digunakan untuk ibadah haji.

Dia mengungkapkan bahwa berhaji tanpa visa resmi dapat dikenai berbagai sanksi tegas oleh Pemerintah Arab Saudi, mulai dari penahanan, denda, deportasi, hingga larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun.

"Ini tentu bukan hal yang sepele dan kami mohon masyarakat untuk tidak mempertaruhkan ibadah sucinya melalui jalur yang tidak sah," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214706//haji-pvGn_large.jpg
Soroti Potensi Pelanggaran, Pemerintah: Jangan Ada Pungutan Biaya Tambahan ke Jamaah Haji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214714//pemerintah-7uaZ_large.jpg
Menhaj: 22 Ribu Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/398/3214710//haji-D81T_large.jpg
Catat! Jamaah Haji Indonesia Wajib Kalungkan Kartu Nusuk, Pengamanan Semakin Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214693//juru_bicara_kemenhaj_maria_assegaf-lsy3_large.jpg
Satu Jemaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci Akibat Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214684//maria_assegaf-9E3l_large.jpg
13 WNI Dicegah Berangkat Haji karena Gunakan Visa Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214560//haji-S4rP_large.jpg
Petugas Haji Daker Makkah Mendarat, Kadaker Prioritaskan Persiapan Personel
