Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Potensi Pelanggaran, Pemerintah: Jangan Ada Pungutan Biaya Tambahan ke Jamaah Haji!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |22:02 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menegaskan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memungut biaya tambahan kepada jamaah haji. Hal itu untuk meningkatkan kenyamanan dalam beribadah.

Pasalnya, Pemerintah bakal menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap jamaah haji.

"Kami perlu menegaskan kepada KBIHU agar tidak memungut tambahan biaya apapun kepada jemaah haji. Kami akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran," kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Berdasarkan catatan Kementerian Haji dan Umrah per 24 April 2026, jemaah haji Indonesia yang telah berangkat ke Arab Saudi mencapai 56 kloter dengan jumlah 22.051 jemaah. Sebanyak 17.747 jemaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi.

Pada kesempatan ini, Maria juga mengingatkan para jamaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah bahwa suhu di Madinah hari ini diperkirakan bisa mencapai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 25 persen.

"Jadi mohon tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman. Manfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup untuk bisa menjaga energi. Manfaatkan pula fasilitas hotel yang sudah disiapkan dan utamakan ibadah yang wajib," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214714//pemerintah-7uaZ_large.jpg
Menhaj: 22 Ribu Jamaah Haji Indonesia Tiba di Madinah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/398/3214710//haji-D81T_large.jpg
Catat! Jamaah Haji Indonesia Wajib Kalungkan Kartu Nusuk, Pengamanan Semakin Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214693//juru_bicara_kemenhaj_maria_assegaf-lsy3_large.jpg
Satu Jemaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci Akibat Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214684//maria_assegaf-9E3l_large.jpg
13 WNI Dicegah Berangkat Haji karena Gunakan Visa Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214560//haji-S4rP_large.jpg
Petugas Haji Daker Makkah Mendarat, Kadaker Prioritaskan Persiapan Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/398/3214559//jamaah_haji-4xyz_large.jpg
Hari Ke-4 Operasional Haji 2026: 15.349 Jamaah Terbang, 1 Wafat di Madinah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement