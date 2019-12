CHONGQING - Seekor simpanse terekam kamera sedang mencuci pakaian pengasuhnya di kebun binatang.

Yuhui, simpanse jantan berusia 18 tahun yang tinggal di China, menghabiskan setengah jam untuk mencuci kaus putih dengan sikat dan sebatang sabun, kata penjaganya.

Hewan itu tertangkap sedang mencuci di Taman Hiburan Lehe Ledu di Chongqing, China barat daya.

Seorang juru bicara dari taman menyitir Daily Mail, Senin (2/12/2019) Yuhui sering melihat penjaganya mencuci pakaian.

Primata seperti simpanse memiliki sifat ingin tahu dan sangat cakap dalam meniru perilaku, menurut juru bicara itu.

Penjaga Yuhui ingin mengetahui apakah simpanse belajar mencuci dengan cara mengamati. Oleh karena itu ia meletakkan kaus, sikat dan sebatang sabun di sebelah genangan air kecil di kandang Yuhui.

Segera setelah Yuhui dan saudara perempuannya yang berusia 17 tahun dimasukkan ke kandang, Yuhui langsung menuju ke kaus tersebut.

Sebuah video yang disediakan oleh kebun binatang menunjukkan Yuhui melihat ke belakang untuk memeriksa saudara laki-lakinya sebelum mengambil sikat dan sabun.

Dia mencelupkan kaus ke dalam air sebelum berulang kali menggosok sabun di atasnya sementara saudara perempuannya mengamati dia.

Setelah mendapatkan busa yang cukup di pakaian serta tangannya, Yuhui meletakkan kembali kaus itu ke air untuk dibilas sebelum memerasnya dan meletakkannya di tepi batu besar.

Dia tampak menikmati prosesnya, sehingga dia kemudian mencuci kaus itu lagi.

Video Yuhui mencuci berlangsung selama 30 menit. Sementara penjaganya sedang menyiapkan makanan untuknya dan saudara perempuannya, kata kebun binatang.

Simpanse memiliki 99 persen DNA yang mirip dengan manusia dan merupakan kerabat terdekat manusia di bumi.

Mereka adalah salah satu spesies hewan paling cerdas di dunia dan dapat melakukan hampir semua hal yang pernah dianggap sebagai sifat eksklusif bagi umat manusia, kata ahli primata Frans de Waal kepada Business Insider.

Sebuah studi dari tahun lalu mengungkapkan bahwa simpanse menjaga tempat tidur mereka lebih bersih daripada manusia.

Temuan ini, ditemukan oleh para peneliti di AS, menunjukkan bahwa kera besar membangun sarang pohon kompleks dari cabang dan daun tempat mereka tidur, dan sarang hutan ini mengandung lebih sedikit bakteri tubuh.

How smart can an animal be? Video shows a chimpanzee at a zoo in SW China‚Äôs Chongqing washing clothes like a human with the tools its keeper left. pic.twitter.com/m7OQeMNygQ— People's Daily, China (@PDChina) November 30, 2019