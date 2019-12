LONDON - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terekam kamera masuk ke dalam lemari es untuk menghindari wawancara televisi. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 11 Desember 2019 ketika ia dicegat oleh reporter Good Morning Britain, Jonathan Swain dalam kunjungan pagi ke Modern Milkman, sebuah bisnis di Yorkshire.

Dalam video sedang beredar melalui daring, salah satu ajudan Johnson terlihat mengumpat "oh sialan!" ketika Swain mendekati Sang Perdana Menteri Inggris. Di studio, pembawa acara ITV Piers Morgan dan Susanna Reid tampak terkejut oleh bahasa yang kotor yang keluar dari mulut ajudan itu.

Selama percakapan singkat, Swain meminta PM Johnson untuk "memenuhi janjinya berbicara dengan Piers (Morgan) dan Susanna (Reid)".

"Selamat pagi perdana menteri, maukah Anda datang di [acara] Good Morning Britain, perdana menteri?" Swain terdengar berkata.

"Aku akan menemanimu sebentar lagi," jawab PM Johnson, sebelum berjalan ke sebuah lemari es besar. "Dia pergi ke lemari es!" kata Morgan saat Johnson menghilang ke dalam lemari pendingin berisi tumpukan susu.

