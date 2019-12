NEW DELHI – Perdana Menteri India, Narendra Modi mengatakan bahwa dia tidak keberatan foto-fotonya saat menyaksikan gerhana matahari dijadikan meme. Hal itu disampaikan Modi setelah fotonya melihat gerhana terakhir itu menjadi viral.

"Seperti banyak orang India, saya sangat antusias tentang #solareclipse2019," tulis Modi, ketika mem-posting beberapa foto dirinya sedang menatap ke langit mengenakan kacamata hitam.

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019.



Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2019