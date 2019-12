SEMINYAK - Seorang turis mengamuk melemparkan papan-papan kayu ke arah orang-orang dan menyerang pengendara sepeda motor dengan tendangan berputar. Aksi yang terjadi di Bali itu sempat terekam kamera.

Rekaman video yang diunggah 9News, Senin (30/12/2019) memperlihatkan pria itu bertelanjang dada, mengenakan celana pendek dan tanpa alas kaki.

Menurut saksi yang tidak mau disebut namanya kepada 9News, aksi pria itu berlangsung selama dua jam di Seminyak, Bali.

"Dia memegang dua potong kayu besar dan melemparkannya ke arah warga setempat," kata seorang saksi mata yang berasal Australia.

"Dia mulai menyerang seperti banteng liar,” lanjut saksi mata itu.

Pria itu terlihat dalam klip video menyerang pengendara sepeda motor dengan tendangan berputar, namun serangan tidak mengenai si pengendara. Laporan 9News menyebutkan aksi turis itu terjadi di Jalan Drupadi.

Pria itu terdengar mengatakan, "aku seorang tentara, hampiri aku dan tusuk aku."

JUST IN: Another tourist - who witnesses say is Australian - has gone on a rampage in Bali, armed with wooden planks and attempting to kick a man off a moving scooter @9NewsAUS pic.twitter.com/cOkkESfqTd— Renae Henry (@renaehenry9) December 30, 2019