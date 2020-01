COBARGO - Perdana Menteri Australia Scott Morrison buru-buru meninggalkan lokasi pertemuan dengan korban kebakaran hutan di kota Cobargo setelah penduduk lokal mulai memakinya.

Morrison berkeliling meninjau kota Corbago, salah satu wilayah yang paling terdampak kebakaran hutan, bahkan menewaskan seorang ayah dan anak.

Setelah bertemu dan bercakap dengan beberapa penduduk setempat, Morrison diantar ke dalam mobil setelah warga mulai meneriaki perdana menteri.

"Kamu tidak akan mendapatkan suara apa pun di sini, sobat," teriak seorang warga kepada Morrison dalam sebuah video yang diunggah 9 News, 2 Januari 2020.

"Siapa yang memilih Liberal di sekitar sini? Tidak ada," lanjut warga itu.

Baca juga: Kebakaran Makin Parah, Ribuan Orang Diperintahkan Tinggalkan "Zona Berbahaya" Australia

Baca juga: Kobaran Api Mendekat ke Kota Victoria, Ribuan Orang di Australia Lari ke Pantai

Terdengar juga sindiran warga merujuk pertunjukan kembang api Malam Tahun Baru di Pelabuhan Sydney, yang ditonton Morrison dari kantor pemerintahannya di Kirribilli.

"Pulanglah ke Kirribilli. Kenapa itu tidak terbakar?" teriak warga lainnya, menambahkan. "Aku tidak melihat Kirribilli terbakar setelah kembang api."

Warga yang lain mengeluh bahwa kinerja pemerintah sangat lambat dalam mengirim bantuan ke kota Cobargo.

"Ini tidak adil. Kami benar-benar dilupakan di sini. Setiap kali daerah ini terkena banjir atau kebakaran, kami tidak mendapatkan apa-apa," teriak yang lain.

Kota Cobargo berjarak sekira 5 jam dari Sydney, kota terbesar di Australia.

"Jika kita tinggal di Sydney atau di Pantai Utara, kami akan dibanjiri dengan sumbangan dan bantuan darurat," seru warga Cobargo.

Morrison mengatakan kepada ABC bahwa ia memahami perasaan orang-orang yang dilanda kebakaran.

"Saya tidak kaget [mengapa] orang-orang sangat kasar," kata Morrsion kepada ABC.

"What about the people who are dead, Mr Prime Minister?"



Australian PM Scott Morrison was confronted by angry crowds as he visited the town of Cobargo in New South Wales, which has been devastated by bushfires.



Latest on the fires here: https://t.co/EWYZGdr7Q1 pic.twitter.com/qxQ2NS3zJR— Sky News (@SkyNews) January 2, 2020