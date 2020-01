KEDUTAAN Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta mengeluarkan peringatan bagi warganya sehubungan dengan prediksi akan turunnya hujan deras di wilayah ibu kota yang diperkirakan berlangsung sampai 12 Januari 2020.

Dalam peringatan yang di-posting di laman resminya, Kedutaan Besar AS memperingatkan warganya di Jakarta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir, longsor, pemadaman listrik, dan kesulitan perjalanan di beberapa area di ibu kota.

Warga AS di Jakarta diminta untuk mempersiap rencana tanggap darurat, dengan menggunakan alat-alat yang tersedia di https://www.ready.gov/ untuk membuat rencana untuk keluarga, pekerjaan, dan sekolah.

Mereka juga disarankan mengikuti perkembangan terbaru peristiwa lokal melalui pemberitaan media, mengkaji informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai cuaca di Jakarta, waspadai lingkungan di sekitar mereka serta mempraktikkan kesadaran pribadi setiap saat.

Guna mengikuti perkembangan terakhir daerah-daerah yang terkena banjir, warga AS dapat mengunjungi laman Peta Bencana (petabencana.id), dan mengikuti program Smart Traveler Enrollment Program (STEP) kedutaan untuk menerima perkembangan situasi keamanan. Warga AS juga dapat mengikuti akun perwakilan AS di Indonesia di akun Twitter Konsulat AS di Surabaya (@USConGenSby) dan Kedutaan Besar AS di Jakarta (@usembassyjkt) atau akun Facebook di https://www.facebook.com/uscongensby/ atau https://www.facebook.com/usembassyjkt

(dka)