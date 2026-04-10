Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rustam Effendi Bantah Minta Rp20 Miliar untuk RJ Kasus Ijazah Jokowi: Itu Hanya Candaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |07:07 WIB
Rustam Effendi Bantah Minta Rp20 Miliar untuk RJ Kasus Ijazah Jokowi: Itu Hanya Candaan
Rustam Effendi (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Salah satu tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Rustam Effendi, buka suara terkait narasi adanya permintaan uang Rp20 miliar demi restorative justice (RJ) dalam perkara tersebut. Menurutnya, permintaan uang itu hanya sekadar candaan.

"Jadi begini, nilai angka yang muncul itu sebenarnya hanya canda-candaan," kata Rustam dalam program Interupsi iNews TV, Kamis 9 April 2026.

Awal mula narasi tersebut disampaikan oleh Razman Arif Nasution. Rustam mengaku heran mengapa informasi itu bisa sampai ke Razman.

"Canda-candaan, tapi Razman menganggapnya serius," ujarnya.

Ia kemudian mengungkapkan, awal mula munculnya candaan yang menyebut angka Rp20 miliar tersebut.

Menurut Rustam, ia mendapat panggilan dari salah satu rekannya yang merupakan mantan anggota TPUA. Dalam percakapan telepon itu, rekannya mengaku baru saja bertemu seorang jenderal dan membahas pengondisian restorative justice atas kasus yang dimaksud.

"Yang menarik buat saya itu karena ada sebutan jenderal. Makanya dalam hati saya, ‘wah ini saya kerjai juga nih jenderalnya’," ucapnya.

"(Jenderal) partai coklat, katanya begitu. Pengakuan dia kan, sahih atau tidak saya juga tidak tahu. Lalu saya bilang sambil bercanda, ‘ya sudah, bilang saja. Kalau di atas Rp20 miliar atau Rp30 miliar oke, di bawah itu tidak usah’. Saya bilang begitu. Dia tanya, ‘abang serius nih?’ Saya jawab, ‘ya serius’, padahal dalam hati saya ketawa-ketawa," ungkap Rustam menirukan percakapan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/338/3211574//roy_suryo-xqUI_large.jpg
Roy Suryo Cs Dukung JK Laporkan Rismon Sianipar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211296//viral-2Klu_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Arif Ikhsan Laporkan YouTuber Michael Sinaga Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211259//jusuf_kalla-bdgt_large.jpg
Polri Terima Laporan JK Terkait Dugaan Hoaks Rismon Sianipar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211240//jusuf_kalla-Ot1p_large.jpg
JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli agar Tidak Meresahkan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211218//jusuf_kalla-QF64_large.jpg
JK Turun Gunung Laporkan Rismon ke Bareskrim, Geram Difitnah Bohir Rp5 Miliar Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211217//refly_harun-vEiS_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Refly Harun: Isu Minta Rp20 Miliar untuk RJ Candaan Rustam Effendi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement