HOME NEWS NASIONAL

Kasus Ijazah Jokowi, Arif Ikhsan Laporkan YouTuber Michael Sinaga Dugaan Pencemaran Nama Baik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |17:50 WIB
JAKARTA - Manajemen buku 'Gibran End Game' Arif Ikhsan melaporkan seorang Youtuber Michael Sinaga ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada Rabu (8/4/2026). Michael Sinaga dilaporkan dugaan pencemaraan nama baik.

Arif Ikhsan dan Michael Sinaga sebelumnya berada dalam satu barisan yang bisa disebut sebagai kubu Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Kini keduanya bersebrangan, setelah tersangka kasus Ijazah Jokowi, Rismon Sianipar sekaligus penulis buku 'Gibran End Game' mengajukan restorative justice (RJ).

"Kedatangan kami hari ini adalah pertama dalam rangka melaporkan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik terhadap Saudara Michael Sinaga," kata Kuasa Hukum Arif Ikhsan, Razman Nasution di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026).

Persolan laporan ini berkaitan dengan pencatutan nama Arif dalam surat yang akan disampaikan kepada Jokowi. Surat tersebut berisi permohonan pertemuan dari sejumlah pihak, termasuk Rismon Sianipar dan Michael Sinaga untuk bertemu Jokowi di Solo.

Razman mengatakan surat yang menuliskan Arif sebagai sekretaris dibahas melalui tayangan YouTube, padahal jabatan tersebut tidaklah benar. Ia menegaskan, Arif hanya sekedar distributor dari buku 'Gibran End Game'.

"Jadi, apa pokok masalahnya Pertama ada sebutan, ada tayangan di salah satu kanal YouTube RH yang menyebut secara terang sebut bahwa Saudara Arif Ihsan ini sekretaris dari sebuah draf surat yang akan dikirimkan kepada Joko Widodo di Solo," ucap Razman.

"Dan surat itu ditayang sedemikian rupa, kemudian diulas sedemikian rupa, dan menyebut bahwa Arif ihsan ini adalah sekretaris. Sementara Arif ihsan ini tidak sekretarisnya, dia hanya bagian dari situ yaitu distributor dan percetakan buku itu," sambungnya.

 

Polri Terima Laporan JK Terkait Dugaan Hoaks Rismon Sianipar
JK Turun Gunung Laporkan Rismon ke Bareskrim, Geram Difitnah Bohir Rp5 Miliar Kasus Ijazah Jokowi
Kasus Ijazah Jokowi, Refly Harun: Isu Minta Rp20 Miliar untuk RJ Candaan Rustam Effendi
Breaking News! JK Datangi Bareskrim Polri, Laporkan Rismon Sianipar?
Arif Ikhsan Ditawari Rp350 Juta Minta Rombongan TPUA Batal Sambangi Rumah Jokowi dan UGM
Razman Ungkap Ada Tersangka Ijazah Jokowi Minta Rp20 Miliar, jika Dibayar Bersedia ke Solo
