RIYADH – Pemerintah Arab Saudi membantah bahwa laporan yang menyebutkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah meretas Jeff Bezos, orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes.

Kedutaan besar Arab Saudi di Amerika Serikat mengatakan laporan yang diterbitkan oleh The Guardian tersebut "tidak masuk akal".

“Laporan media baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Kerajaan [Arab Saudi] berada di balik peretasan telepon Tuan Jeff Bezos, tidak masuk akal. Kami menyerukan penyelidikan atas klaim ini sehingga kami dapat mengeluarkan semua fakta,” tulis akun Twitter Kedubes Arab Saudi untuk Amerika Serikat.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.