NAKHON RATCHASIMA – Sejumlah saksi mata penembakan massal di Kota Nakhon Ratchasima, Thailand, menceritakan bahwa mereka bersembunyi di toilet dan mencari informasi melalui ponsel.

Jakraphanth Thomma, seorang tentara berusia 32 tahun menembak secara membabi buta di kawasan mal Terminal 21 pada Sabtu 8 Februari 2020, hingga menewaskan 29 tahun. Ia ditembak mati 16 jam kemudian oleh pasukan keamanan Thailand.

Salah seorang saksi saat kejadian, mengutip BBC, Senin (10/2/2020), Nattaya Nganiem menceritakan bahwa ia meninggalkan mal dengan mobil saat mendengar suara tembakan. Ia melihat seorang wanita berlari keluar dari mal dengan histeris.

Nattaya melihat seorang pengendara sepeda motor melempar sepeda motornya dan berlari.

Baca juga: Tewaskan 29 Orang, Penembakan Massal Thailand Dipicu Masalah Kesepakatan Rumah

Diaw, saksi lainnya yang melihat pelaku membawa senjata mengatakan kepada Amarin TV bahwa penyerang menargertkan kepala korban. “Dan tembakannya sangat tepat,” ujar Diaw, yang satu rekannya tewas dalam peristiwa ini.

Deadliest shooting rampage by Thai soldier killed 20 and dozens wounded in Terminal 21 shopping mall in #Korat city, #Thailand. Security forces storm the shopping mall to flee the people. Thai officials said pic.twitter.com/7j2O3rcoRY— NIN 24x7 (@NIN24x7News) February 8, 2020