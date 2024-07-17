Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dongkrak Industri Pariwisata, Thailand Umumkan Bebas Visa ke 93 Negara

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |13:56 WIB
Dongkrak Industri Pariwisata, Thailand Umumkan Bebas Visa ke 93 Negara
Thailand umumkan bebas visa ke 93 negara (Foto: Reuters)
A
A
A

BANGKOK Thailand telah memperluas skema masuk bebas visa ke 93 negara dan wilayah sebagai upaya untuk merevitalisasi industri pariwisatanya.

Pengunjung dapat tinggal di negara Asia Tenggara hingga 60 hari berdasarkan skema baru yang mulai berlaku pada Senin (15/7/2024).

Sebelumnya, pemegang paspor dari 57 negara diperbolehkan masuk tanpa visa.

Pariwisata adalah pilar utama perekonomian Thailand, namun belum sepenuhnya pulih dari pandemi.

Thailand mencatat 17,5 juta kedatangan wisatawan asing dalam enam bulan pertama tahun 2024, naik 35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut data resmi. Namun, angkanya tidak seberapa jika dibandingkan dengan angka sebelum pandemi.

Pengunjung terbanyak berasal dari Tiongkok, Malaysia, dan India.

Pendapatan pariwisata pada periode yang sama mencapai 858 miliar baht (USD23,6 miliar) kurang dari seperempat target pemerintah.

Jutaan wisatawan berduyun-duyun ke Thailand setiap tahun untuk mengunjungi kuil emas, pantai berpasir putih, pegunungan indah, dan kehidupan malamnya yang semarak.

Revisi peraturan bebas visa adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan pariwisata.

Pada Senin (15/7/2024) juga, Thailand memperkenalkan visa lima tahun baru untuk pekerja jarak jauh, yang memungkinkan pemegangnya untuk tinggal hingga 180 hari setiap tahunnya.

Negara ini juga akan mengizinkan pelajar yang berkunjung, yang memperoleh gelar sarjana atau lebih tinggi di Thailand, untuk tinggal selama satu tahun setelah lulus untuk mencari pekerjaan atau bepergian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035646/polisi-thailand-sebut-keracunan-sianida-membunuh-6-warga-asing-di-hotel-bangkok-termasuk-tersangka-yRJNK962zf.jpg
Polisi Thailand Sebut Keracunan Sianida Membunuh 6 Warga Asing di Hotel Bangkok, Termasuk Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035487/misteri-menyelimuti-kematian-6-warga-asing-di-hotel-grand-hyatt-bangkok-odL9bB28y1.jpg
Misteri Menyelimuti Kematian 6 Warga Asing di Hotel Grand Hyatt Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035446/6-warga-asing-ditemukan-tewas-di-hotel-bangkok-pm-thailand-perintahkan-penyelidikan-PsUfGm4hbJ.jpg
6 Warga Asing Ditemukan Tewas di Hotel Bangkok, PM Thailand Perintahkan Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/18/3020675/korsleting-listrik-kebakaran-pasar-terkenal-bangkok-bunuh-1-000-hewan-dan-hanguskan-100-toko-cx7vWwYvCi.jpg
Korsleting Listrik, Kebakaran Pasar Terkenal Bangkok Bunuh 1.000 Hewan dan Hanguskan 100 Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/18/3014836/mantan-pm-thailand-thaksin-shinawatra-akan-didakwa-atas-penghinaan-terhadap-kerajaan-pEjbp0qYIh.JPG
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Akan DIdakwa Atas Penghinaan Terhadap Kerajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/18/3008689/jantungnya-berhenti-mendadak-aktivis-thailand-yang-menghina-kerajaan-tewas-di-dalam-tahanan-usai-mogok-makan-MYqiOEevds.jpg
Jantungnya Berhenti Mendadak, Aktivis Thailand yang Menghina Kerajaan Tewas di Dalam Tahanan Usai Mogok Makan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement