BEIJING – Presiden China Xi Jinping memeriksa Rumah Sakit Ditan di Beijing, fasilitas yang dikhusukan untuk menangani pasien virus korona jenis baru atau 2019-NCoV pada Senin (10 Februari.

Melansir Global Times, Selasa (11/2/2020) Xi melakukan panggilan video dengan tim medis di rumah sakit di Wuhan, pusat epidemi virus korona.

Ia bertanya mengenai pencegahan dan pengendalian virus korona dengan tim medis garis terdepan yang memerangi virus korona.

Xi kemudian pergi ke pusat pengendalian penyakit dan pencegahan Distrik Chaoyang, di mana ia memantau respons darurat kabupaten, penyelidikan epidemiologis dan upaya penyaringan laporan, dan keseluruhan upaya pencegahan dan pengendalian epidemi kota.

"Kita harus percaya diri bahwa kita akan memenangkan pertarungan melawan epidemi ini (virus korona)," kata Xi Jinping saat bertemu warga Chaoyang.

