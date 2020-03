TEHERAN – Puluhan anggota parlemen Iran positif virus korona atau Covid-19 dari 2 ribu kasus virus yang terkonfirmasi di negara tersebut.

Melansir Daily Mail, Rabu (4/3/2020) menurut TV pemerintah IRAN, anggota parlemen Abdolreza Mesri mengatakan 23 dari 290 anggota parlemen yang terinfeksi Covid-19.

Salah satu kasus kematian adalah Mohammad Mirmohammadi, seorang penasehat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang meninggal pada Senin 2 Maret. Virus korona juga membunuh mantan duta besar Iran untuk Vatikan, serta anggota parlemen yang baru terpilih.

"Orang-orang ini memiliki hubungan dekat dengan orang-orang, dan mereka membawa virus yang berbeda dari berbagai negara. Jadi kami merekomendasikan anggota parlemen untuk tidak berhubungan dengan publik untuk saat ini," kata Abdolreza Mesri kepada Program Young Journalists Club milik pemerintah Iran.

